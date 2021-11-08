Kurgusal evrende yaşlanacak mıyız?

2020 yılı sonunda gerçekleşen, teknolojinin beşiği Kova burcundaki Jüpiter-Satürn kavuşumu, yepyeni teknolojik gelişmeleri müjdeliyordu. 2021 yılındaki Uranüs-Satürn kare açıları ise gerçeklik algımızı değiştirecek yeniliklerin habercisi adeta…

Sanal gerçeklik, teknoloji ile oluşturulan kurgular kullanılarak gerçek ve hayalin birleştirilmesidir. Henüz alışık olmadığımız bir kavram… Ancak çok yakında daha sık duyacağız ve hızla alışacağız gibi görünüyor.

Sanal Antiaging

Arama motorlarına baktım, göremedim. Bu terimi ilk ben kullanıyor olabilirim. Yaşlanma karşıtı anlamına gelen, aslında sağlıklı ve kaliteli yaş almayı destekleyen “Antiaging” kavramı, kurgusal evrende neden “Sanal Antiaging” haline gelmesin…

Güzellik gezegeni Venüs yönetimindeki Boğa burcunda yoluna devam eden, sıra dışı gelişmeleri temsil eden Uranüs de Sanal Antiaging dönemini şekillendirecek diye düşünüyorum.

Avatarların aksine gerçek görüntüye dayalı hologramlarla iletişim kurulacak bir âlemden söz ediliyor. Fiziksel dünya ile sanal âlem arasında yaşananlara bağlı olarak farklı görünürlük imkânları sunulabilir. Başka bir deyişle kurgusal dünyada şu ankinden çok daha genç görünebiliriz. Bunun için kurgusal kremlere ihtiyaç duyacak mıyız acaba😊

Hayaller ve Gerçekler = Pallas

Bilgelik sembolü Pallas, asteroit kuşağındaki 3. büyük asteroit, 8 Kasım Pazartesi günü Balık burcunda direkt harekete geçiyor. Gerçeklik üstünü, manevi âlemi en güzel simgeleyen burç Balık’tır. Pallas’ın bu burçtaki retrosunu sonlandırması ve seyahati, arttırılmış gerçeklik konularının hızlı gelişimine ışık tutacak olsa gerek…

Pallas aynı zaman hayalleri somutlaştırma gücü de sunar. Balık burcunun yüksek hayal gücü ile birleştiğinde hayallerimizi gerçekleştirmek için ideal zeminlere kavuşabiliriz. Yeter ki isteyelim ve bilgiyi kullanarak eyleme geçelim.

Gençlik ve güzellik için de bu temayı kullanabiliriz. İdeal görünümümüzü hayal edip ona ulaşmak için eylem planı oluşturabiliriz. Geriye sabırla bu planı uygulamak kalır.

Henüz Gerçek Dünyadayız

Ay büyüyor, gelecek hafta Boğa burcunda gerçekleşecek Ay tutulmasına doğru ilerliyor. Enerjinin yoğun olduğu bir haftadayız. İştahımız da açık olabilir. Kurgusal âlemde belki istediğimizi yiyip zayıf kalabileceğiz, ama henüz hala fiziksel dünyadayız 😊 Bu hafta kilo kontrolüne dikkat! Tükettiklerimiz her zamankinden daha fazla kilo yapabilir.

Ay büyürken vücudumuz yediklerimizi, içtiklerimizi, sürdüklerimizi daha çok absorbe eder. Dolayısıyla bu dönem sağlıklı ve besleyici gıdalar tüketmek, zararlılardan uzak durmak gerek. Yoğun besleyici ve nemlendirici bakım kremleri için de ideal zamandayız. Yüz, vücut, el, ayak, tırnak ve saç olmak üzere her bölgeyi yoğun bakıma alabiliriz. Besleyici maskeler de çok faydalı olacaktır.

Sağlıklı ve güzel günlere!

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.