Ulusal Konsey üyesi ve sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Schnedlitz, perşembe günü gerçekleşen oturum sırasında hükümetin tarama programını ve diğer corona virüs önlemlerini sert dille eleştirdi.

Kolaya yapılan test pozitif çıktı

Yanında getirdiği bir bardak kola üzerinde koronavirüs testi uygulayan Schnedlitz birkaç dakika sonra bu içecekte yapılan testin pozitif sonuç verdiğini diğer siyasetçilere gösterdi.

" Testler beş para etmez"

Testleri "beş para etmez" şeklinde nitelendiren Schnedlitz, devlet tarafından finanse edilen Covid-19 testinin "vergi paralarının ilaç endüstrisi yönünde devasa boyutta yeniden dağıtımı" anlamına geldiğini söyledi. Sağlık krizi sırasında Avusturyalıların sivil özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını iddia eden parlamenter, hükümeti "yumuşak diktatörlükle" suçladı.

Sosyal medya ikiye bölündü

Independent haberine göre Schnedlitz ayrıca, Kovid-19 kısıtlamalarının iflaslar ve kitlesel işsizliğin yanı sıra sosyal ve ekonomik krizlere yol açtığını, çocukların eğitim haklarını da "çaldığını" savundu. Sağcı siyasetçinin bu çıkışı sosyal medyada geniş çapta destek görse de kimileri Schnedlitz'in kola üzerinde yaptığı teste itiraz etti. Alman Die Welt gazetesi, Avusturyalı parlamenterin söz konusu testi yanlış yaptığını, virüs için aldığı örneği kontrol etmeden önce önemli bir adımı atladığını yazdı.











