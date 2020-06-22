Kültür & Sanat Kurt Cobain'in çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Kurt Cobain'in çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Kültür & Sanat

Kurt Cobain'in çaldığı gitar 6 milyon dolara satıldı

Cobain'in MTV Unplugged konserinde çaldığı gitar, 6 milyon 10 bin dolara Avustralyalı iş insanı Peter Freedman tarafından satın alındı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Nirvana'nın solisti Kurt Cobain'in New York'ta verdiği MTV Unplugged programı konserinde çaldığı gitar açık artırmada 6 milyon dolara satıldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Kurt Cobain'in ölümünden 5 ay önce gerçekleşen MTV Unplugged konserinde çaldığı 1959 Martin D-18E gitar açık artırmaya çıktı. Gitar, 6 milyon 10 bin dolara Avustralyalı iş insanı Peter Freedman tarafından satın alındı. 

Gitarın satıldığı Juliens Açık Artırma şu ana kadar 5 satış dünya rekoru kırdı. Bunlar arasında en pahalı gitar, en pahalı hatıra eşyası gibi ürünler yer alıyordu. 

Gitarı satın alan Freedman, Cobain'in çaldığı gitarı sanat galerilerinde sergilemek istiyor.


İlgili Haberler
Kurt Cobain'in meşhur hırkası ikinci kez açık artırmada


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Ayça Okay
Heykellerin düşüşü
Ayça Okay
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
Bengisu Özkes
Amerika'da ırkçılık neden sona ermiyor?
Bengisu Özkes
Gülüm Dağlı
Aşk 101: Çekirdeklik karantina dizisi
Gülüm Dağlı
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Joker'in devam filmi 'Joker 2' yolda