Bugün sıkılıkla kullandığımız 'depresyon hırkası' deyimi ilk olarak onunla ortaya çıkmıştı... Kariyerinin en parlak günlerinde intihar ederek aramızdan ayrılan Kurt Cobain'in efsane hırkasından bahsediyoruz elbette.

Hırka Kurt Cobain’in 1993 yılında akustik performans sergilediği MTV Unplugged kaydıyla akıllara kazınan zeytin yeşili renginde ve adeta Nirvana grubuyla ve Cobain'le özdeşleşmiş durumda.

Kurt Cobain, akıllardan çıkmayan MTV performansından yaklaşık altı ay sonra, Nisan 1994’te Seattle’daki evinde ölü bulunmuştu. Cobain’in kendisiyle özdeşleşen hırkası 2015 yılında açık artırmaya çıkmış ve 137 bin dolara satılmıştı.

Efsane hırka müzayede şirketi Julien’s Auctions tarafından tekrar satışa çıkarıldı. Açık artırma 25 Ekim'de başlayacak ve 26 Ekim'de son bulacak. Hırkanın bu kez 200 bin ila 300 bin dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Bir devri derinden etkileyen Kurt Cobain'in tüm yaşanmışlıklarını üzerinde bulunduran bu büyülü ve adeta bir popüler kültür ikonu haline gelmiş hırkanın yeni sahibinin kim olacağı da merakla bekleniyor...



