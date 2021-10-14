Kurt dehşet saçtı! İlçe kapatıldı! 6 aylık karantina
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir kurt çiftçiye saldırı ağır yaralanmasına neden oldu. Kurt kuduz çıkınca ilçenin 6 ay karantinaya alınmasına karar verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.
14 Ekim 2021, Perşembe 15:30 Son Güncelleme:
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde çiftçiye saldırıp ağır yaralayan kurt kuduz çıkınca karantina kararı alındı. Meralara hayvan giriş- çıkışları yasaklanırken, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besiciler bilgilendirip, hayvanları aşılanmaya başlandı.
KURT SALDIRISINA UĞRADI
Adıyaman Gerger’de 11 Ekim günü tarlasına giden çiftçi Ali Deniz, ilçe merkezine yakın bir bölgede kurt saldırısına uğradı. Çevredekiler tüfekle vurdu vururken, ağır yaralanan Deniz hastaneye kaldırıldı.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri öldürülen kurttan numune aldı. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ndeki incelemede kurdun kuduz olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Kaymakam Emin Kaymak başkanlığında toplanan Gerger İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu üyeleri, 6 ay süreyle ilçede karantina uygulama kararı aldı. İlçenin birçok yerine kuduz riski olduğuna dair tabelalar asılırken, meralara hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki çiftçi ve besicileri bilgilendirip, hayvanları aşılamaya başladı.