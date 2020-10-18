Ünlü davulcu Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti. Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Ekspres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notunu düştü.



