Kurtalan Ekspres grubunun usta davulcusu Sefa Ulaştır hayatını kaybetti
Kurtalan Eskpres grubunun bateristi Sefa Ulaştır’dan acı haber geldi. Ulaştır, yaşamını yitirdi.
18 Ekim 2020, Pazar 18:17 Son Güncelleme:
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Ünlü davulcu Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti. Haberi Twitter’dan duyuran Kurtalan Ekspres grubu, “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” notunu düştü.
https://twitter.com/Kurtalanoffical/status/1317810653306998786
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