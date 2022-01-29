Türkiye Kurtarılamadı! Görevi başında kalp krizi geçirdi

Kurtarılamadı! Görevi başında kalp krizi geçirdi

Türkiye

Kurtarılamadı! Görevi başında kalp krizi geçirdi

Kocaeli’de görevi sırasında kalp krizi geçiren 45 yaşındaki ebe hayatını kaybetti.

29 Ocak 2022, Cumartesi 00:41 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan Saadet Aksoy (45), çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Başiskele’deki bir özel hastaneye kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Aksoy’un cenazesinin Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Osmaniye’ye gönderileceği belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, paylaştığı başsağlığı mesajında, "Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde ebe olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Saadet Aksoy’u kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

İHA

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