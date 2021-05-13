Magazin Kurtarılan ineğe Kim Kardashian'ın adını verildi

Kurtarılan ineğe Kim Kardashian'ın adını verildi

Magazin

Kurtarılan ineğe Kim Kardashian'ın adını verildi

Hayvan Hakları Örgütü PETA, reality şov yıldızı Kim Kardashian'a takipçilerine vegan besinleri tüketmeyi teşvik etmesinden dolayı teşekkür ederek, anneler gününde Hindistan'da kurtarılan bir ineğe kendisinin ismini verdiklerini açıkladı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 11:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

PETA, ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'a hayranlarına et ve süt ürünleri içermeyen besinleri tüketmelerini teşvik ettiğine dikkat çekerek bir teşekkür mesajı yayımladı.

PETA'nın Twitter hesabından Anneler Günü'nde yapılan paylaşımda, Hindistan'da sahibi tarafından şiddet gören ve kurum tarafından kurtarılan anne ineğe, İngilizce hali 'cow'a atıfla 'Kim Kowdashian' isminin verildiği belirtildi.

'SÜT ÜRETMEYE ZORLANIYORLAR'

​Vegan beslenmeye ilişkin açıklamanın da yer aldığı mesajda, "PETA Hindistan, herkesten süt endüstrisindeki ineklerin ve bufaloların sömürücü, acı verici bir süreçle yapay olarak hamile bırakıldıklarını ve daha sonra yeni doğan buzağılarından ayrıldıklarını düşünmelerini istiyor. Anne ineklerin günlerce bebekleri için bağırdığını duyuyoruz. Erkek buzağılar süt üretemedikleri için genellikle terk ediliyor ya da öldürülüyor. Çoğu dişi buzağı ise anneleriyle aynı kaderi paylaşıyor: Vücutları tükenene kadar süt üretmeye zorlanıyorlar ve sonra terk ediliyorlar" denildi.

İlgili Haberler
Kim Kardashian bir milyar dolar servet yaptı!Kim Kardashian, Kanye West ile neden boşandıklarını açıkladıKim Kardashian'ın morali yerinde!Kim Kardashian ve Kanye West'in boşanma nedeni!Kim Kardashian'dan Kanye West'e boşanma davası


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Filiz Özkol
13 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Babalık bu değil
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sadakatsiz'de Volkan'ın Asya'ya yaptığı konuşma büyük yankı yarattı