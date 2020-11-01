Kurtarma çalışmalarında beton çöktü, 3 kişi boşluğa düştü! O anlar kamerada
İzmir'deki depremin ardından Rıza Bey Apartman'ındaki enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü. Beton blokta göçük oluşunca 3 kişi boşluğa düştü. O anlar kameraya yansıdı.
01 Kasım 2020, Pazar 11:21 Son Güncelleme:
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Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi ise yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların sayısı 104 oldu. 224 kişininse tedavisi devam ediyor.
Boşluğa düştüler
Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü. Hemen arkadaşlarının yardım eli uzattığı 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.
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