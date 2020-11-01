Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetti, 896 kişi ise yaralandı. 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken enkazdan sağ çıkarılan vatandaşların sayısı 104 oldu. 224 kişininse tedavisi devam ediyor.





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Boşluğa düştüler

Çalışmaların devam ettiği Rıza Bey Apartmanı'nda ekipten 3 kişi, üzerlerinde olduğu beton blokta oluşan göçük nedeniyle boşluğa düştü. Hemen arkadaşlarının yardım eli uzattığı 3 personel, düştükleri yerden çıkarıldı. O anlara ait videoda düşen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.



