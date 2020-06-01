Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Barış Çakan (20) ezan okunduğu sırada araçta yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan kavgada, bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada "Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü" iddiaları üzerine Ankara Valiliği ve İçişleri'nden açıklama geldi.

Olay, dün akşam Etimesgut Alsancak mahallesinde meydana geldi. Barış Çakan ve arkadaşı B.A., ezan okunduğu sırada parkta araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen 3 kişiyi uyardı. Araçtakilerin buna tepki göstermesi üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Barış Çakan, bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Barış Çakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından B.A. ile araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y. gözaltına alındı.

Valilik, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında "Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."











