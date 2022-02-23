Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yine yükseldi. AK Parti ile HDP karşı karşıya geldi. Milletvekilleri arasında Kürtçe tartışması yaşandı. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile AK Parti Konya milletvekili karşı karşıya geldi. Tartışmaya AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da dahil oldu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş konuşmasında, "Doğu'daki insanlar dediğiniz Kürtlerin yaşadığı bölgelerdir. Kürdistan coğrafyasıdır. AK Parti, Kürtlerin partisi olamaz. Gelmiş teröre edebiyatı yapıyor. Birinci neden Kürtçe anons yapılmıyor. Benim yaşam hakkım yok mu? Diyarbakır'da kalkan uçakta İngilizce anons yapılıyor, Mardin'den Hakkari'den ama Kürtçe anons yok." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "Gerginlik yaratılıyor. Bizim derdimiz PKK'dır. Önce deyin ki PKK terör örgütüdür. Bunu dediğinizde çok önemli yol alırsınız. Ben Konyalı bir Kürdüm. Kürt, Türk hepimiz biriz." açıklamasını yaptı.

Tartışmaya dahil olan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Üniter devlettir. 786 bin kilometresi ile 85 milyon insanıyla kardeştir, birdir, beraberdir. Biz 85 milyon insanımızla Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşiz." ifadelerine yer verdi.



