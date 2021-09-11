Türkiye Kurtlar saldırdı! 16'sı öldü, 10'u yaralandı, 14'ü kayıp

Kurtlar saldırdı! 16'sı öldü, 10'u yaralandı, 14'ü kayıp

Türkiye

Kurtlar saldırdı! 16'sı öldü, 10'u yaralandı, 14'ü kayıp

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Ağa mezrasında, Zeynel Şinik´e keçiler gece yarısı ağıldan kaçtı. Ormanlık alana giden 90 kadar keçiye saldıran kurtlar, 16’sını öldürdü, 10’unu da yaraladı. Jandarma tarafından bulunan 50 keçi sahibine teslim edilirken, kayıp olan 14 keçi ise halen bulunamadı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 20:11 Son Güncelleme:
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Karakoçan ilçesi Ağa Mezrasında ikamet eden Zeynel Şinik’e ait keçiler önceki gere yarısı ağıldan kaçtı. Sabah keçilere bakmaya giden Şinik’in eşi Zeynel Şinik keçilerin yerinde olmadığını gördü ve hemen uyuyan kocasını uyandırdı. Şinik, koşarak ağıla gitti. Keçilerin ağılın kapısı olarak kullanılan demir saçları düşürüp kaçtıklarını gören Şinik durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, keçilerin ağılın arka tarafından koruma olarak konulan saçları devirip kaçtıklarını tespit etti. Ağılda olan 90 keçinin bulunması için ormanlık alanda köylülerle birlikte jandarma ekipleri arama yaptı. Keçilerin izleri sürülerek yapılan aramada, 16 keçinin kurtlar tarafından saldırıya uğradığı ve öldükleri görüldü. 10 keçinin yaralı olduğu belirleyen ekipler, 50 keçiyi bulup sahibine teslim etti. Kayıp olan 14 keçinin bulunması için jandarma drone ile arazi taraması yaptı, ancak keçilerin izini halen rastlanmadı.

AA

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