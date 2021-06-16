Ekonomi Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Kızıl Elma... O otel mahkemelik oldu!

Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Kızıl Elma... O otel mahkemelik oldu!

Ekonomi

Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Kızıl Elma... O otel mahkemelik oldu!

İstanbul Boğazı’na hakim konumuyla televizyon kanalları için çekilen Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Kızıl Elma, Aşk Kırmızı gibi dizilerde mekan olarak kullanılan Sözbir Otel’in sahibi Sözbir kardeşler arasında hukuk savaşı yaşanıyor.

16 Haziran 2021, Çarşamba 08:09 Son Güncelleme:
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Sözbir Şirketler Grubu kurucusu Serdar Sözbir, kardeşleri Tamer ve Nihal Sözbir’in babaları Nazif Sözbir’in sağlık sorunlarını kullanarak otel ve şirket hisselerini üzerlerine aldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. 89 yaşındaki babası Nazif Sözbir’in aklı dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Serdar Sözbir, babası için vasi tayin edilmesini istedi.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre; Serdar Sözbir, babasının sağlık sorunlarını kullanarak hisseleri üzerlerine geçirdiğini iddia ederek iki kardeşini de şikayet etti. Sadece Sözbir Otel’in değerinin 80 milyon dolar olduğu öğrenilirken baba Nazif Sözbir’in kısıtlı adayı olduğunu iddia eden Serdar Sözbir, Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Kardeşleri Tamer ve Nihal Sözbir’in otel hisselerini usulsüzce üzerlerine geçirdiğini söyleyen Serdar Sözbir, şirketleri kendisinin büyüttüğünü söyledi. Babası Nazif Sözbir’in hastaneden alınacak rapor ile sağlık sorunlarının tespit edilerek vasi tayin edilmesini isteyen Sözbir, hastanenin 6 ay sonraya randevu vermesinin davayı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Serdar Sözbir, hukuk mücadelesi sürerken Sözbir Otel’e ihtiyati tedbir konulmasını da talep etti.

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