Sözbir Şirketler Grubu kurucusu Serdar Sözbir, kardeşleri Tamer ve Nihal Sözbir’in babaları Nazif Sözbir’in sağlık sorunlarını kullanarak otel ve şirket hisselerini üzerlerine aldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. 89 yaşındaki babası Nazif Sözbir’in aklı dengesinin yerinde olmadığını iddia eden Serdar Sözbir, babası için vasi tayin edilmesini istedi.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre; Serdar Sözbir, babasının sağlık sorunlarını kullanarak hisseleri üzerlerine geçirdiğini iddia ederek iki kardeşini de şikayet etti. Sadece Sözbir Otel’in değerinin 80 milyon dolar olduğu öğrenilirken baba Nazif Sözbir’in kısıtlı adayı olduğunu iddia eden Serdar Sözbir, Anadolu 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Kardeşleri Tamer ve Nihal Sözbir’in otel hisselerini usulsüzce üzerlerine geçirdiğini söyleyen Serdar Sözbir, şirketleri kendisinin büyüttüğünü söyledi. Babası Nazif Sözbir’in hastaneden alınacak rapor ile sağlık sorunlarının tespit edilerek vasi tayin edilmesini isteyen Sözbir, hastanenin 6 ay sonraya randevu vermesinin davayı olumsuz etkileyeceğini vurguladı. Serdar Sözbir, hukuk mücadelesi sürerken Sözbir Otel’e ihtiyati tedbir konulmasını da talep etti.