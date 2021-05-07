Siyaset Kurtulmuş: Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Kurtulmuş: Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Siyaset

Kurtulmuş: Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi.

07 Mayıs 2021, Cuma 23:02 Son Güncelleme:
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AK Parti’li Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ses bombaları ile yapılan müdahaleyi kınadı. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail’in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail’i durdurmalıdır."

DHA

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