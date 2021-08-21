Kuru bamya çorbası nasıl yapılır? Kuru bamya çorbası yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası
Anadolu mutfağının vazgeçilmesi olan kuru bamya çorbası tarifi ile mideler bayram ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kuru bamya çorbası tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz yöresel bir lezzet. Peki, kuru bamya çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kuru bamya çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
21 Ağustos 2021, Cumartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Tadına bayılacağınız hem yemek hem de çorba olarak tüketebileceğiniz bol vitamin ve proteinli kuru bamya çorbası tarifi enfes bir lezzet. Bamya sevenler "kuru bamya çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kuru bamya çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ
Kuru bamya çorbası malzemeler
- 100 gram kuşbaşı koyun eti
- 25 gram kuru bamya
- 1,5 kaşık tereyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 tatlı kaşığı salça
- 1 su bardağı et suyu
- 1 adet limon
- 1 tatlı kaşığı tuz
Kenar kılçıklarının çıkması için bamyaları bir peçetenin arasında ovun. Ovduktan sonra bir tencereye yerleştirin ve üzerine çıkacak kadar su koyun. 1 tutam tuz atıp 5 dakika haşlayın. Kuşbaşından küçük doğranmış etleri de ayrı bir kapta haşlayın.
Bir başka tencerede, soğanı pembeleşinceye kadar tereyağıyla kavurun. Daha sonra, sulandırılmış salçayı soğana ilave edin, 1 taşım kaynatıp et suyunu ekleyin. Kaynamaya başlayınca limon suyunu da ekleyin. Haşlanmış bamyayı ve etleri de dökün.
Tuz koyup yarım saat pişirdikten sonra servise sunabilirsiniz. Limonu az gelirse kişinin arzusuna göre ilave edilebilir.