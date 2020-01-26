Kuru ciltlerin dermanı vazelinin 8 faydası

,Robert Chesebrough, petrolün işlenmesi sonucu ortaya çıkan bir yağ olan vazelini, işçilerin yaralarında ve kurulan ciltlerinde kullandığını gördü. Bunun üzerine vazelin üretimine başlayan Chesebrough'ün bu girişimi, günümüze dek vazelinin popüler olmasını sağlamıştır. Petrol atığı olmasından dolayı insanlar vazeline ilk çıktığı yıllarda biraz mesafeli yaklaşsa da, günümüzde uzmanların açıklamaları ve araştırmaları neticesinde vazelinin zararsız bir madde olduğu ortaya çıkmıştır.

Vazelin nerelerde kullanılır?

Esas kullanım alanı kozmetik olan vazelin, ayakkabılardan kişisel temizlik alanına kadar birçok şekilde kullanılabiliyor. İyi bir nemlendirici olmasının yanı sıra, hem ucuz hem de pratiktir. İçeriğinde vitamin veya mineral bulunmayan vazelin, saçlardaki bitleri temizlemek için de kullanılmıştır. Yüzük, fermuar hatta kapı gibi sıkışan nesnelerin kolay açılmasını sağlar.

Vazelinin 8 faydası

Yaraların iyileşmesini sağlar.

Ciltteki küçük yaralara bir miktar vazelin uygulanırsa kanama durdurulabilir. Ancak kullandığınız vazelinin temiz olmasına özen göstermelisiniz.

Cildi nemlendirir.

Özellikle banyodan sonra cildinize vazelin sürerseniz uzun süre nem ihtiyacınızı karşılar. Kurumuş ve çatlamış dudaklar, topuk çatlakları, nasırlar da vazelin sayesinde yumuşayarak yok olacaktır.

Evcil hayvanlarının patilerine uygulayabilirsiniz.

Kedi ve köpeklerin patileri çeşitli nedenlerden tahriş olabilir. Bu gibi durumlarda nemli bir bezle patileri temizledikten sonra vazelin sürmeniz, evcil dostunuzun rahatlamasını sağlayacaktır. Ancak vazelin kuruyuncaya kadar hayvanın patilerini yalamaması için çorap gibi kıyafetler giydirmenizde fayda var.

Pişiklerde etkilidir.

Bebeklerin muzdarip olduğu pişik, vazelin sayesinde kolayca geçebilir. Pişik olan bölgesi kurulanıp vazelin uygulandığı takdirde, cilt ile o bölgede bir kalkan oluşturulur ve pişiği engeller.

Göz makyajını temizle, kaş ve kirpikleri besler.

Vazelini kirpiklere sürdüğünüzde daha uzun ve parlak gözükecektir. Vazelin dökülen kaşların yenilerinin çıkmasını sağlar. Dökülen kaşlara vazelini akşam yatmadan önce uygulayın. Göz makyajını çıkarmak için tercih edilen ürünler arasında vazelin de bulunur. Vazelinle makyajınızı çıkarırken göz çevrenizdeki kırışıklıkların da engellenmesini sağlayabilirsiniz.

Parfümü daha kalıcı yapar

Parfüm sıktığınız bölgeye öncesinde vazelin sürerseniz, daha uzun süre parfüm vücudunuzda kalır.

Saçlarınızı bitlerden temizler

Bitlerden muzdaripseniz, saç diplerinize süreceğiniz vazelinin ardından sık dişleri olan bir tarakla bitlerden kurtulabilirsiniz. Bu uygulamayı birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir.

Vazelin ile saç bakımı

Vazelin kırılan, elektriklenen saçlarda kullanıldığında saça faydası olan bir üründür. Az miktarda vazelin saça sürülür ve saça iyice yedirilir.



