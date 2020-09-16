Sofraların gözdesi: Kuru dolma tarifi

En çok Antep yöresinde tüketilen kuru dolma tarifi birçok yörede sevilerek yeniliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru dolma tarifi arıyor ya da kuru dolma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuru dolma tarifinin püf noktaları için "Kuru dolma tarifi, kuru dolma nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kuru dolma tarifi

Kuru dolma malzemeleri

20 kuru patlıcan

Yarım su bardağı pirinç

250 gram kuzu-dana karışık kıyma

2 soğan

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 limon

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 bardak su

Kuru dolma yapılışı

Pirinç, kıyma, zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, kuru nane, kimyon, pul biber, tuz ve nar ekşisini birlikte karıştırın. Önceden haşlanmış olan patlıcanlara fazla sıkıştırmadan doldurun ve yassı olarak tabanına kemik dizilmiş bir tencereye dizip yerleştirin. Dolmaların üzerine ayırdığınız 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, limon suyu ve suyu karıştırıp dökün. Ocağa alın, tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın. Kısık ateşte 40-50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



