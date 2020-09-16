Sofraların gözdesi: Kuru dolma tarifi
Yöresel lezzetler arasında en çok tercih edilen kuru dolma tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru dolma tarifi arıyor ya da kuru dolma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuru dolma tarifinin püf noktaları için "Kuru dolma tarifi, kuru dolma nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
16 Eylül 2020, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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En çok Antep yöresinde tüketilen kuru dolma tarifi birçok yörede sevilerek yeniliyor. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru dolma tarifi arıyor ya da kuru dolma nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuru dolma tarifinin püf noktaları için "Kuru dolma tarifi, kuru dolma nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Kuru dolma tarifi
Kuru dolma malzemeleri
- 20 kuru patlıcan
- Yarım su bardağı pirinç
- 250 gram kuzu-dana karışık kıyma
- 2 soğan
- 5 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 limon
- 1 çay kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 2 bardak su
Pirinç, kıyma, zeytinyağı, küp doğranmış soğan ve sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, kuru nane, kimyon, pul biber, tuz ve nar ekşisini birlikte karıştırın. Önceden haşlanmış olan patlıcanlara fazla sıkıştırmadan doldurun ve yassı olarak tabanına kemik dizilmiş bir tencereye dizip yerleştirin. Dolmaların üzerine ayırdığınız 1 yemek kaşığı domates salçası, karabiber, limon suyu ve suyu karıştırıp dökün. Ocağa alın, tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın. Kısık ateşte 40-50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın.