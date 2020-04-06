Evde yazdan hazırladığını kuru domatesleriniz varsa daha şanslısınız. Eğer yoksa aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Kuru domatesi kahvaltılarda tüketebileceğimiz gibi ekmeklerimizde de kullanabiliriz. Üstelik fit bir ekmek tarifi geliyor. Kepekli unla yapabileceğiniz gibi tercih edebileceğiniz diğer unlarla çeşitlendirebilirsiniz.

Kuru domatesli kepekli ekmek

6 su bardağı kepekli un (Hangi unu kullanacağınız size kalmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya

2 su bardağı su

1 adet küp şeker

Yarım su bardağı ılık süt

Kuru Domates

Zeytinyağı

1 adet yumurtanın sarısı

Hazırlanışı

İlk olarak kuru domatesleri sıcak su ile 2-3 dakika kadar yumuşatın.

Bir bardak ılık suya yaş mayayı ve 1 küp şekeri ilave edip 5 dakika kadar kabarması için bekleyin. Bir kaba aldığınız kepekli una tuz ve mayayı ekleyip, su ilave ederek yoğurun. Üzerini streç ile kapyalarak 3-4 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Hamurun mayası geldiğinde tezgahta kalınca açın. İçine dilimlenmiş domatesleri serpiştirip hamuru rulo şeklinde sarın ya da kalıp da tercih edebilirsiniz. Üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırında pişirmeye bırakın.