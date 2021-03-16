Gelinim Mutfakta lezzetlerinden: Kuru erikli sulu köfte tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli kuru erikli sulu köfte tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru erikli sulu köfte tarifi arıyor ya da kuru erikli sulu köfte nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kuru erikli sulu köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

KURU ERİKLİ SULU KÖFTE TARİFİ

Kuru erikli sulu köfte malzemeleri

1 kg çift çekilmiş az yağlı dana kıyma

1 küçük kase nohut (Kırık nohut)

1 küçük su bardağı ince bulgur

200 gram kuru erik

1 yemek kaşığı reyhan

6 adet patates

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı pul biber

Salçalı sos için:

2 yemek kaşığı sarı yağ veya tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 litre sıcak su

Kuru erikli sulu köfte yapılışı

Erikler yıkanıp sıcak suda bekletilir. Köfte harcı için kıyma geniş bir kaba alınır. Üzerine 2 adet de yumurta kırılır. Pul biber, reyhan, 1 yemek kaşığı tuz ilave edilerek yoğrulmaya başlanır. İnce bulgur ile nohut konur ve yoğurmaya devam edilir. Tüm malzemeler iyice özleşene kadar güzelce harmanlanır. Sıcak suda bekletilen erikler yıkanıp süzülür. Köfte harcından parçalar alınır ve avuç içine düzleştirildikten sonra ortasına 1 adet kuru erik konarak kapatılır ve yuvarlatılır. El, ıslatarak köftenin iyice bütünleşmesi ve pürüzsüz bir hale gelmesi sağlanır. Köfte harcından aynı şekilde köfte topları oluşturulur. Köfteler hazırlandıktan sonra patatesler soyulup yıkanır ve 4'e bölünür. Büyükçe bir tencereye 2 yemek sıvıyağ veya tereyağı eklenir. Ardından 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edilir ve kokusu çıkana kadar kavrulur. Üzerine 1 litre sıcak su eklenir. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz konur ve köfte topları da salçalı sosun içine teker teker dikkatlice atılır. 1 taşım kaynadıktan sonra patatesler köftelerin üzerine yerleştirilir. Kısık ateşte pişirilmeye bırakılır. Patatesler yumuşayıp köfteler iyice haşlanınca yemeğin altı kapatılır.



