Kuru fasulyenin gazı nasıl alınır?

Kuru fasulye midemize ağır gelen, sindirmekte zorluk çekeceğimiz oligosakkarit içerir. Oligosakkarit nedir diyenler için hemen açıklayalım; bu madde bir şeker molekülleridir. İnce bağırsaklar bunu sindiremez ve sonucunda gaz sıkışması meydana gelir.

Meyana gelen mide rahatsızlığı ve gaz problemini önlemek için oligosakkaritlerin kalın bağırsağa ulaşmadan önce parçalanması gerekmektedir. Yapılması gerekenler ise basit!

KİMYON

Bağırsaktaki gaz sıkışmasını önlemek için kuru fasulyeyi haşlarken içine bir tatlı kaşığı kimyon eklemek yeterli olacaktır. Bu yöntem sayesinde kuru fasulye yedikten sonra rahatsızlığın önüne geçmiş olacaksınız. Kimyon yerine kekik de kullanabilirsiniz.

HAŞLARKEN BUNA DİKKAT EDİN

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatmak şart! Islattığınız fasulyeyi ertesi gün haşlayın ve haşlarken üzerinde biriken köpükleri toplayın. Bu köpükler gaz oluşumuna büyük bir etkendir. Mutlaka bu işlemi yapmalısınız.

Eğer kuru fasulyeye karbonat ekleyerek pişiriyorsanız hata yapıyorsunuz çünkü karbonat gazı önlerken vitamin ve mineralleri de yok eder.

ÇİĞ PATATES

Fasulyeyi pişirirken içine bir adet çiğ patatesi ilave edin. Yemeğiniz piştikten sonra patatesi atabilirsiniz. Bu işlemi tüm gaz yapan gıdalara uygulayabilirsiniz. Yemek piştikten sonra patatesi muhakkak çıkarmalısınız aksi halde patateste biriken oligosakkarit yeniden yemeğe karışacaktır.



