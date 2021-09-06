Kuru incir reçeli faydaları nelerdir? diye merak ediyorsanız, işte bilmeniz gerekenler... Kuru incirin insan sağlığına olan faydaları nedeniyle reçelinin nasıl yapılacağı merak konusu olmuştur. Kuru incir koroner kalp hastalığını önlemede büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında düşük sodyum elementi oranına göre yüksek oranda elementel potasyum içerdiği için yüksek tansiyona karşı da koruma sağlamaktadır.

Kuru incirin diğer bir faydası ise kan şekerini düzenlemesidir. İçerdiği potasyumun yüksek olması nedeniyle şeker hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca kuru incir yüksek kalsiyum içermesi nedeniyle de kemikleri güçlendirmeye yardımcı olmaktadır.

KURU İNCİR NASIL TÜKETİLİR?

Kuru incir pek çok hastalık için kullanılan sağlıklı bir besindir. Yüksek kalsiyum içermesi nedeniyle kemikleri güçlendirmekte ve dişlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle kuru incirin tüketilmesi çok önemlidir.

Kuru incir tek başına tüketilebilen hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olmaktadır. Bunun dışında tatlılarda farklı şekillerde kullanılabiliyor iken son yıllarda kuru incir reçeli çok sık tüketilmektedir.

KURU İNCİR REÇELİ TARİFİ VE YAPILIŞI

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte farklı lezzetlerden olan kuru incir reçeli çok sık yapılmaktadır. Son derece sağlıklı ve besleyici bir meyve olan kuru incir bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder ve yüksek protein, vitamin ve mineral içermesi sebebiyle birçok hastalığa karşı da korumaktadır. Kuru incir reçeli yapabilmek için gerekli malzemeler şunlardır:

1,5 kilo kuru incir

1 kilo toz şeker

1 çay kaşığı tereyağı

2.5 litre içme suyu ve 1 tatlı kaşığı toz limon tuzu

KURU İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR?

Kuru incir reçeli evlerde kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak gerekli malzemelerin hazırlanması gerekmektedir. Malzemeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra şu adımlar takip edilmelidir:

İlk olarak kuru incirler yaklaşık 3 veya 4 kez soğuk su ile yıkanmalıdır.

Yıkanan incirlerin suyunun süzülmesi için süzgeç içerisinde bir süre bekletilmelidir.

İncirlerin sapları kesilmeli ve bir bıçak yardımı ile küçük parçalar halinde doğranmalıdır.

Bir reçel tenceresine su ve şeker konulmalıdır. Ardından orta ateşte kaynaması beklenmelidir.

Suyun kaynamasının ardından şerbet hazır olacaktır. Hazır olan şerbetin içerisine incirler eklenmelidir.

Biraz kaynadıktan sonra tencerenin altı kısılmalıdır.

Reçel kıvamını alana kadar beklemelidir. Reçel kıvamını alınca 1 çay kaşığı tereyağı eklenmelidir. Eklenen tereyağı reçele parlaklık vermektedir.

Ardından limon tuzu da eklenmeli ve bir süre daha kaynatılmalıdır.

Son olarak sıcak iken kavanozlara boşaltılmalıdır.

Kapağı sıkı bir şekilde kapatılmalı ve ters çevrilmelidir.

Bu şekilde 1 gece bekleyen reçeller ertesi gün hazır olacaktır.







