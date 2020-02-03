Pratik Bilgiler Kuru kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri

Kuru kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri

Pratik Bilgiler

Kuru kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri

Evdeki eşyalara kan lekesi bulaşabilir ve siz müsait olup temizleyene kadar kuruyabilir. Evinizdeki eşyalarda veya kıyafetlerde kurumuş kan lekesi bulunuyorsa ve sizde kuru kan lekesi nasıl çıkar merak ediyorsanız yada kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri arıyorsanız "kuru kan lekesi nasıl çıkar, kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri" haberimize bir göz atın.

03 Şubat 2020, Pazartesi 15:31 Son Güncelleme:
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Kuru kan lekesi en zor çıkan lekelerden bir tanesidir. Sizde kıyafetlerden yada eşyalardan kuru kan lekesi çıkartmak için yöntemler arıyorsanız "kuru kan lekesi nasıl çıkar, kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Kuru kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri

Kan lekesi daha kurumadıysa üzerine hemen soğuk su dökün. Bu sayede kan lekesi hemen çıkacaktır.

Kuru kan lekesini çıkartan en etkili yöntemlerden bir tanesi tuzlu sudur. Tuz ve suyu karıştırıp macun kıvamına getirin. Lekenin olduğu bölgeye uygulayın. İyice ovaladıktan sonra temiz duru bir bez ile temizleyin.

Bir fincan beyaz sirkeyi lekenin üzerine dökün ve kaybolana kadar bekleyin. Beyaz sirke en etkili çözümlerden bir tanesi.

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