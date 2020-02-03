Kuru kan lekesi en zor çıkan lekelerden bir tanesidir. Sizde kıyafetlerden yada eşyalardan kuru kan lekesi çıkartmak için yöntemler arıyorsanız "kuru kan lekesi nasıl çıkar, kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri" haberimize bir göz atın.

Kuru kan lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kan lekesi çıkartma yöntemleri

Kan lekesi daha kurumadıysa üzerine hemen soğuk su dökün. Bu sayede kan lekesi hemen çıkacaktır.

Kuru kan lekesini çıkartan en etkili yöntemlerden bir tanesi tuzlu sudur. Tuz ve suyu karıştırıp macun kıvamına getirin. Lekenin olduğu bölgeye uygulayın. İyice ovaladıktan sonra temiz duru bir bez ile temizleyin.

Bir fincan beyaz sirkeyi lekenin üzerine dökün ve kaybolana kadar bekleyin. Beyaz sirke en etkili çözümlerden bir tanesi.