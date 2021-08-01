Kuru köfte tarifi ve yapılışı: Kuru köfte nasıl yapılır?

İki kez çekilmiş kıyma ile yapabileceğiniz eşsiz tariflerden birisi de kuru köfte tarifi. Peki, kuru köfte nasıl yapılır? Kuru köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KURU KÖFTE TARİFİ

Kuru köfte malzemeler

500 gram dana kıyma

1/3 adet bayat ekmek içi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy soğan

1 adet rendelenmiş sarımsak

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Kızarmak için;

1 su bardağı sıvı yağ

Kuru köfte yapılışı

Soğanı incecik doğradıktan sonra bir tülbent yardımıyla suyunu sıkın. Bayat ekmek içinizi biraz ıslatın ve suyunu iyice süzdürün. Derin bir karıştırma kabının içine soğan, ekmek içi, rendelenmiş sarımsak, kıyma, zeytinyağı ve yumurtayı koyun. Tüm malzemeler birbirine nüfuz edene kadar 10 dakika kadar yoğurun. Ardından tuz, karabiber, kırmızı biber ve kimyonu da ilave edip bir kez daha yoğurun. Dilerseniz bu aşamada ince kıyılmış maydanoz da ekleyebilirsiniz. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Tavaya sıvı yağı koyun ve iyice kızdırın. Kızgın yağda köftelerinizi arkalı önlü iyice kızartın. Bir tabağın üzerine havlu kağıt serin ve kızarttığınız köfteleri üzerine çıkartın. Köftelerin fazla yağından arınmasını bekleyin ve servis edeceğiniz tabaklara alın.



