Hazır poğaça tadında: Kuru mayalı poğaça tarifi

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Kuru mayalı poğaça tarifi

Kuru mayalı poğaça malzemeleri

3 su bardağı elenmiş un

1/2 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

10 gram instant maya

1 orta boy yumurta (beyazı içine sarısı üzerine)

İç harcı için:

Maydanoz ve peynir karışımı

Üzeri için:

Susam veya çörekotu

Kuru mayalı poğaça yapılışı

İlk önce geniş bir kabın içerisine kuru mayayı, şekeri ve ılık sütü ilave edin. Üzerini kapatarak, karıştırmadan sıcak bir yerde yarım saat kadar bekletin. Karışım göz göz olunca içerisine tuz, yumurta akı ve sıvı yağ ilave ederek hafif karıştırın. En son içine unu koyarak yoğurmaya başlıyoruz. Bu esnada hamura un yavaşça eklenerek, homojen bir karışım elde edilinceye kadar yoğurulur. Oldukça yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra kabı örterek, sıcak bir yerde mayalanması için dinlendirin. Hamur iki katı büyüklüğe ulaşınca yolu hamurdan elinizle mandalina büyüklüğü kadar bezeler alın. Hafifçe açtığınız hamurun içerisine iç malzemeleri koyarak kapatın. İstenilen şekilde yapılan poğaçaları yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye ters çevirerek yerleştirin. Tepsiye hamurlar için kabarma payı bırakarak, aralıklı olarak dizin. Üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısı sürdüğünüz kuru mayalı poğaçalara, susam veya çörek otu serperek pişmeye hazır hale getirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, 20 – 25 dakika pişirip ılıdığında servis edin.



