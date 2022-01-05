Kuru öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelen karışım
Mevsim geçişlerinde ve salgın hastalık dönemlerinde kuru öksürük ve boğaz ağrısı oldukça sık rastlanan bir sorun. Evde kendi kendinizi tedavi etmek boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe büyük ölçüde fayda sağlıyor. Kuru öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelen karışım tarifi...
05 Ocak 2022, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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KURU ÖKSÜRÜK VE BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN TARİF
Malzemeler
- 1 dolu yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü ya da keçiboynuzu pekmezi
- 1 çay kaşığı kuru veya taze zencefil
YAPILIŞI
- Uygun bir tavaya tereyağını alıp eritin.
- Üzerine keçiboynuzu özü ya da pekmezi ekleyerek ocak kısık ateşteyken sürekli karıştırın.
- Birkaç dakika içinde kıvam alacaktır.
- Kıvamı koyulaşınca ocaktan alın.
- İçerisine zencefili ekleyerek karıştırın ve küçük bir tabağa alarak ılımaya bırakın.
- Ilıkken tüketilmesi gereken bir karışım.
- Soğudukça sertleşecektir.
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