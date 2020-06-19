Yemek Pastane usulü: Kuru pasta tarifi

Pastane usulü: Kuru pasta tarifi

Yemek

Pastane usulü: Kuru pasta tarifi

Kuru pasta tarifi sayesinde evinizde sürekli atıştırmalık bulundurabilirsiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru pasta tarifi arıyorsanız "Kuru pasta tarifi, kuru pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

19 Haziran 2020, Cuma 13:20 Son Güncelleme:
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Misafirleriniz severek yiyeceği pastane usulü kuru pasta tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru pasta tarifi arıyor ya da kuru pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kuru pasta tarifi, kuru pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kuru pasta tarifi

Kuru pasta malzemeleri

  • 150 gram margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çay bardağı yoğurt
  • 2 yumurta
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alabildiğine un

Üzeri için;

  • Yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörekotu

Kuru pasta yapılışı

Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyip, karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, şekil verin. Ardından yağılı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerilerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpilir. 180 derecede pişirin.

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