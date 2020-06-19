Misafirleriniz severek yiyeceği pastane usulü kuru pasta tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kuru pasta tarifi arıyor ya da kuru pasta nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kuru pasta tarifi, kuru pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kuru pasta tarifi

Kuru pasta malzemeleri

150 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çay bardağı yoğurt

2 yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

Alabildiğine un

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Susam

Çörekotu

Kuru pasta yapılışı

Un dışındaki tüm malzemeleri bir kaba ekleyip, karıştırın. Daha sonra yavaş yavaş unu ekleyerek kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak, şekil verin. Ardından yağılı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerilerine yumurta sarısı sürün, çörek otu ve susam serpilir. 180 derecede pişirin.