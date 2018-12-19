Son dakika! Kuru yük gemisi karaya oturdu! Mürettebat böyle kurtarıldı
İstanbul, Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalia adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatına yönelik kurtarma çalışması yürütülüyor. Hava muhalefeti nedeniyle helikopterli kurtarma mümkün olmadığı için mürettebat halatlar yardımıyla gemiden karaya çıkarılıyor
Alınan bilgiye göre, saat 04.30'da Riva Sahilköy beldesinin 2 mil açığında kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye emniyet amaçlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-3 ve Kıyem-8 botları yönlendirildi.
Kuru yük gemisinin Sahilköy beldesi Karaburun mevkiinin 1,4 mil açığında sürüklenmesi üzerine demir atılarak, sürüklenme durduruldu. Gemi kaptanının bir yardım taleplerinin olmadığını bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı botlar, İstanbul Boğazı Anadolu Feneri civarında hazır bekletildi.
Gemi mürettebatı, tekerlek mekanizmalı halatlarla gemiden kıyıya çıkarılıyor. Hava muhalefeti nedeniyle helikopterli kurtarma yapılmasının imkansız olduğu belirtiliyor.
Daha sonra makine arızasını gidererek İstanbul Boğazı girişine doğru hareket eden gemi, ağır hava şartları nedeniyle sahile 0,5 mil mesafede tekrar demirledi.
Gemi, hava şartlarının ağırlaşması sebebiyle demir tarayarak Karaburun mevkiinde saat 09.00 sularında kıçtan karaya oturdu. İçinde 16 personelin bulunduğu gemiden su alma, çevre kirliliği, ölü veya yaralı olduğu bilgisi rapor edilmedi.
Kurtarma-7 denizden, kıyı tahlisiye ekibi de karadan olay yerine sevk edildi. Nene Hatun Kurtarma Gemisi olay yerine intikal etti.
Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri de görevlendirdi. Kurtarma ekiplerinin mürettebatı tahliye etme çalışması başladı.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Şile ilçesi Karaburun mevkiinde, Comoros (Komor Adaları) Bandıralı NATALIA isimli kuru yük gemisinin karaya oturduğu anlaşılmıştır. 16 mürettebatı bulunan gemide can kaybı bulunmayıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.