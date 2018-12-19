Son dakika! Kuru yük gemisi karaya oturdu! Mürettebat böyle kurtarıldı İstanbul, Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalia adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin mürettebatına yönelik kurtarma çalışması yürütülüyor. Hava muhalefeti nedeniyle helikopterli kurtarma mümkün olmadığı için mürettebat halatlar yardımıyla gemiden karaya çıkarılıyor