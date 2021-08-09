Magazin Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başlıyor

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başlıyor

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Kuruçeşme Açıkhava Konserleri başlıyor

Poll Production, bu yıl müzikseverleri yepyeni bir konser mekanı ile buluşturuyor. Kuruçeşme’de Boğaz’ın yanı başında yer alan Kuruçeşme Açıkhava, yazın en renkli organizasyonu ile kapılarını açıyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu’nun medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri' müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni sunuyor. 14 Ağustos'ta Nil Karaibrahimgil ile başlayacak konser serisi sırasıyla Hande Yener, Serdar Ortaç, MFÖ, Evgeny Grinko, Merve Özbey, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Serkan Kaya, Yaşar, Berkay, Koray Avcı, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Haluk Levent, Cengiz Kurtoğlu & Ümit Besen, Demet Akalın ve Yıldız Tilbe gibi dev isimlerle devam edecek. 

ŞARKILAR HEPİMİZ İÇİN!  GECEYE ŞARKI, GELECEĞE HAYAT BIRAK! 

Türkiye’nin birçok bölgesinde çıkan ve herkesi derinden etkileyen orman yangınlarının yaralarını müzik ile sarmaya çalışıyoruz. 'Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nin bilet gelirlerinin bir kısmı yangından etkilenen vatandaşlarımız ve hayvanlarımızın ihtiyaçları ile ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için kullanılacak. TEMA, AFAD, HAYTAP, AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarına bağışların yapılacağı konserlerde, sanatçılar bağış yapacakları kurumu kendileri belirleyecek. Her şarkı doğa için, her şarkı Türkiye için söylenecek.

  • 14 AĞUSTOS\Nil Karaibrahimgil
  • 15 AĞUSTOS\Hande Yener
  • 16 AĞUSTOS\Serdar Ortaç
  • 17 AĞUSTOS\MFÖ
  • 18 AĞUSTOS\Evgeny Grinko
  • 19 AĞUSTOS\Merve Özbey
  • 20 AĞUSTOS Hakan Altun
  • 21 AĞUSTOS\Mustafa Sandal
  • 22 AĞUSTOS\Serkan Kaya
  • 23 AĞUSTOS\Yaşar
  • 24 AĞUSTOS\Berkay
  • 25 AĞUSTOS\Koray Avcı
  • 26 AĞUSTOS\Volkan Konak
  • 27 AĞUSTOS\Muazzez Ersoy
  • 28 AĞUSTOS\Haluk Levent
  • 29 AĞUSTOS\Cengiz Kurtoğlu&Ümit Besen
  • 30 AĞUSTOS\Demet Akalın
  • 31 AĞUSTOS\Yıldız Tilbe

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