Kuruçeşme’de 30 Ağustos coşkusu!

Yaptığı hit şarkılarla zirvedeki yerini koruyan Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya geldi. Konserine sevilen hit’lerinden biri olan “Kulüp” şarkısıyla başlayan Demet Akalın, konser boyunca en sevilen şarkılarını dansçılarının muhteşem sahne şovları eşliğinde seslendirdi. Repartuvarına geçtiğimiz yıllara damga vuran aşk şarkılarını da ekleyen ünlü şarkıcı Kuruçeşme’de pop rüzgarı estirdi.

KOSTÜMLERİ İLE GÖZ KAMAŞTIRDI!

Hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni yaşatan Demet Akalın, şarkılarının yanı sıra kostümleriyle de göz kamaştırdı. Konserinin ilk bölümünde sahneye ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyan dore ve siyah renklerin hakim olduğu mini elbisesiyle çıkan Demet Akalın sahnede ışıl ışıl parladı. Ünlü şarkıcı ikinci yarı sahneye beyazlar içinde çıktı. Omuzlarını açıkta bırakan volanlı elbisesiyle duygusal şarkılarını seslendiren Demet Akalın, kostümleriyle göz kamaştırdı.

DEMET’TEN HANDE’YE “KIRMIZI” SELAM!

Demet Akalın, Kuruçeşme konserinin ilerleyen dakikalarında sahnesinde Hande Yener’in en sevilen hit’lerinden “Kırmızı” şarkısını seslendirdi. Başarılı şarkıcı, Yener’in şarkısını seslendirdiği dakikalarda ise “Hande seni çok seviyoruz” sözleriyle ünlü şarkıcıya selam gönderdi.

10.YIL MARŞIYLA FİNAL! KIZIYLA SAHNE ÇIKTI!

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda şarkıları ve sahne şovlarıyla Kuruçeşme’ye damga vuran Demet Akalın, konserin sonlarında sahnesine kızı Hira’yı aldı. Bu anlamlı günün gecesinde sahne alan Akalın, konserini “10. Yıl Marşı”nı seslendirerek noktaladı. Türk Bayraklarıyla “10. Yıl Marşı”nı seslendiren Demet Akalın’a tüm seyirciler ayakta hep bir ağızdan eşlik etti.