Magazin Kuruçeşme'de Ajda Pekkan fırtınası

Kuruçeşme'de Ajda Pekkan fırtınası

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Kuruçeşme'de Ajda Pekkan fırtınası

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 14:44 Son Güncelleme:
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Yaklaşık iki saat boyunca Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde kalan Ajda Pekkan, hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

"DUYGULARIMIZIN ORTAK NOKTASI HEP MÜZİK"

Süperstar, konserine başlamadan önce sevenlerine şu sözleriyle seslendi:

"Birbirimizden ayrı kaldığımız günler, yıllar oldu. Fakat duygularımızın ortak noktası hep müzik oldu. Birbirimizden uzak kalsak da bugün boğazın incisi Kuruçeşme Açıkhava’da birlikteyiz."

Konserine 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan Süperstar, repertuvarı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile unutulmaz bir geceye imza attı.

'Vitrin', 'Amazon', 'Aynen Öyle' ve 'Eğlen Güzelim' gibi en sevilen hit'lerini seslendiren Pekkan, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de göz doldurdu. Ajda Pekkan, Cihan Nacar imzasını taşıyan somon rengi tulumu ve saçına yerleştirilen taç şeklindeki aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.

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