Magazin Kuruçeşme'de Berkay rüzgarı

Kuruçeşme'de Berkay rüzgarı

Magazin

Kuruçeşme'de Berkay rüzgarı

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğumda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam sevilen şarkıcı Berkay’ı ağırladı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 15:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Boğaz manzaralı Kuruçeşme sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Berkay konserine "İnanırım" şarkısıyla başladı. Romantik aşk şarkılarının yanı sıra hareketli şarkılarıyla da sevenlerini coşturan ünlü sanatçı eşsiz sahne performansıyla izleyenleri kendine bir kez daha hayran bıraktı.

BERKAY’IN KURUÇEŞME HEYECANI!

Sevenlerinin karşısına siyahlar içindeki kostümüyle çıkan Berkay, seslendirdiği şarkılar ve muhteşem sahnesiyle Kuruçeşme kıyılarında romantizm rüzgârları estirdi. Konser sonunda da birbirinden başarılı müzisyenlerden oluşan ekibini sahneye davet eden Berkay, koro halinde seslendirdikleri potpurilerle geceye imzasını attı.

Konser öncesinde magazin basınının sorularını yanıtlayan Berkay, "Kuruçeşme sahnesinin atmosferine hayran kaldım. Aylarca evde oturduk. Allah'a şükürler olsun Kuruçeşme'de ilk kez konser vereceğim" sözleriyle duyduğu heyecanı paylaştı.

KALBE DOKUNAN ŞARKILARLA AHBAP’A DESTEK

En sevilen şarkılarını seyirciler eşliğinde söyleyen Berkay, hayranlarıyla bir araya geldiği Kuruçeşme konseriyle kalbe dokunan şarkılarından elde edilen gelirin AHBAP’a bağışlanacağını duyurdu.



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
25 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşk acısı ve kıskançlık
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zerrin Özer, yıllar sonra geri döndü! İlk kez Sezen Aksu şarkısı seslendirdi