Sahneye “Sen Benim Şarkılarımsın” isimli şarkısıyla çıkan Adrian, “Hoş geldiniz… Artık son açık hava konserleri veriliyor. Burada gördüğüm kadarıyla soğuktan korkan insan pek yok. Repertuvarımızda hiç eğlenceli şarkımız yok eğlenmek için geldiyseniz çok yanlış geldiniz.” diyerek eğlenceli bir şekilde seyircisini selamladı.

Gece boyunca “Herkes Gider Mi, Ben Seni Çok Sevdim, Tek Başına, Kül” gibi sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, buğulu sesiyle dinleyicilerini müzikal bir yolculuğa çıkardı. Sahne performansıyla dinleyiciyi adeta büyüleyen Cem Adrian, tüm şarkılarda müzikseverlerin de kendine eşlik etmesiyle unutulmaz bir geceye imza attı.



