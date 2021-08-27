Magazin Kuruçeşme'de Karadeniz rüzgarı

Kuruçeşme'de Karadeniz rüzgarı

Magazin

Kuruçeşme'de Karadeniz rüzgarı

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Karadeniz Müziğinin yaşayan efsanesi Volkan Konak'ı ağırladı.

27 Ağustos 2021, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News


‘Dadaloğlu şarkısıyla konserine başlayan Konak, "Bize insan lazım insan... Bakın yukarıya gökyüzünde niye yıldız yok biliyor musunuz? Yıldızlar buraya inmiş... diyerek hayranlarını mest etti.

“Göklerde Kartal Gibi”, "Mimoza Çiçeği", “Aleni” gibi geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren Volkan Konak, sevenleriyle birlikte muhteşem düete imza attı. Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müzikseverin tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde Konak, şiirsel anlatımıyla, anlattığı hikayeleriyle dinleyicisini hem güldürdü hem hüzünlendirdi.

DÜNYANIN EN ROMANTİK KONSER MEKANI!

Konser öncesinde magazin basınının sorularını yanıtlayan Volkan Konak; "Ülkem ve mesleğim adına çok mutluyum böyle güzel bir konser mekanına sahip olduğumuz için… Dünyada bu kadar romantik bir konser alanı ben bilmiyorum. İnsanlar manzarayı seyretmekten sahneye bile bakamayabilir. Bu mekanda herkes dile gelip şarkıcı olur yani" açıklamasıyla konser heyecanını basın mensuplarıyla paylaştı.

‘ROMAN YAZABİLİRİM’!

"Stand-up yapalım gibi teklifler geliyor. Ben istemedim. Çünkü anlattığım hikayeler çok seviliyor ve bu durumun müziğimin önüne geçmesinden korkuyorum. Kitap yazmaya gelince; aşk hikayesini anlatan bir roman yazabilirim" diye konuştu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Çocuksuz restoran olmalı mı?
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Evinizdeki negatif enerjiyi halının altına süpüremezsiniz!
Funda Duru
Uğur Alkapar
Hadise'ye mi taş attılar?
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Esra Bilgiç güneşi kıskandırdı