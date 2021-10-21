Magazin Kuruçeşme’de Nazan Öncel’le final!

Kuruçeşme’de Nazan Öncel’le final!

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Kuruçeşme’de Nazan Öncel’le final!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri serisinin finalini önceki akşam Türk pop müziğinin kült ismi Nazan Öncel yaptı.

21 Ekim 2021, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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Konsere alkışlar eşliğinde başlayan Öncel, "Çok duygulandım. İyi ki geldiniz, tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. Şarkılar şifacıdır" diye konuştu. ‘Seni Bugün Görmem Lazım’ şarkısıyla konseri başlatan Öncel, ‘Bir Hadise Var’, ‘Erkekler de Yanar’, ‘Bu Havada Gidilmez’ gibi sevilen parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi.

“İYİ Kİ SOKAK KIZI OLMUŞUM”

Konser esnasında seyirci ile sohbet eden Nazan Öncel “1969’da sahneye çıktığımda 13 yaşındaydım. Tanınan biri olsaydım ‘Küçük Nazan’ diyeceklerdi. Neyse ki direkten dönmüşüm de ‘sokak kızı’ olabilmişim” diyerek ‘Sokak Kızı’ şarkısını seslendirdi.

“İlk albümümü çıkardığımda kotla bot giyiyorum diye uçuk kaçık dediler ama bu şarkıların tarih yazacağından haberleri yoktu.” diye konuşan Nazan Öncel, eski ve yeni şarkılarını ard arda söyledi.

“Eski ve yeni eşimi beş gün arayla kaybedince evde kaldığımı düşünüyordum. 85 milyonluk bir ülkede bir alıcı cıkınca hemen yüzüğü takayım dedim. Şaka bir yana 1946 yılına ait imzası olan kayınvalidemin 76 yıllık yüzüğünü takıyorum.” diyerek seyircileri güldürdü.

2 saat boyunca sahnede kalan Öncel, söylediği şarkılarla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Konserin sonunda kadın cinayetlerini konu alan ‘İmdat’ şarkısını seslendirdiğinde ise dakikalarca ayakta alkışlandı.

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