Magazin Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair

Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair

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Kuruçeşme'de tüm şarkılar aşka dair

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun’u ağırladı.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
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Hakan Altun, tam 17 ay sonra ilk kez İstanbul’da sevenleriyle Kuruçeşme Açıkhava’da bir araya geldi. Konsere “Telefon” şarkısıyla başlayan Hakan Altun, hayranlarına unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. 

ROMANTİK ŞARKILARDAN OYUN HAVALARINA…

Altun, en sevilen duygusal aşk şarkılarıyla hem hüzünlendirdi hem de art arda seslendirdiği hareketli şarkılarıyla müzikseverleri eğlendirdi. Konser alanında birçok Hakan Altun hayranı kendini müziğin ritmine bıraktı.

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