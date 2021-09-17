Kültür & Sanat Kuruçeşme’de Zara rüzgarı esti

Kuruçeşme’de Zara rüzgarı esti

Kültür & Sanat

Kuruçeşme’de Zara rüzgarı esti

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı.

17 Eylül 2021, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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Konser öncesi magazin basınının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Zara, “Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum” sözleriyle heyecanını dile getirdi.

Konserine 'Vur Gitsin' şarkısıyla başlayan Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca 'Dilenci', 'Bir Teselli Ver', 'Sevemedim Kara Gözlüm' gibi Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da repertuarında yer verdi. 

ZARA GÖZ KAMAŞTIRDI 

Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk olarak omuzlarını ve belini siyah transparan tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir elbise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarının karşısına bu kez içinde ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir başka zarif kostümle çıktı.

 ZARA’DAN DANS ŞOV

Hayranlarına Kuruçeşme Açıkhava’da müzik dolu bir gece yaşatan Zara, sahnede muhteşem bir şova da imza attı. Bir yıldır dans dersleri aldığını dile getiren Zara, roman kıyafetleriyle sahneye çıktı ve 'Babuba' şarkısında sergilediği etnik dans figürleriyle adeta göz kamaştırdı. Ünlü sanatçının görsel şovunda kendisine dansçılar da eşlik etti.

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