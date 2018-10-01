Kurukafa 'Ölüm Kuyruklu Yıldızı' geliyor

Ölüm Kuyruklu Yıldızı olarak anılan gök cismi, 3 yıl önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmış ve "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmaya başlanmıştı.

3 YIL ÖNCE GÖZLENEMEMİŞTİ ANCAK BU KEZ...

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gök cismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek.

ÇAPI 500 METRE

Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroit" olarak niteliyor.

DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ YOK

Derneğin 2015'te yayımladığı bir raporda 350-700 metre çapındaki bir gök cisminin Dünya'ya çarpması halinde en az 12 kilometrelik bir krater oluşturabileceği, okyanuslarda tsunamilere neden olabileceği ve bir eyalet büyüklüğündeki alanı imha edebileceği ifade ediliyor.

Ancak gökbilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

PÜSKÜLLERİ OLMAYAN ÖLÜ BİR KUYRUKLU YILDIZ OLABİLİR

Bu gökcisminin nasıl oluştuğu bilinmiyor. Ancak yaygın teori, TB145'in buz kütlesinin çoğunu kaybettiği için kuyruğu ve kuyruklu yıldız püskülleri olmayan "ölü bir kuyruklu yıldız" olduğu şeklinde.

BBC TÜRKÇE