Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanı!
Moğol baskınının yaşandığı Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 12. bölüm fragmanında Balgay'ın zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek istemesi, akıllara Selcan Hatun ölecek mi? sorusunu getirdi. Kuruluş Osman 12. yeni bölümde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Bu sorular izleyiciler tarafından aranırken hemen belirtelim Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
26 Şubat 2020, Çarşamba 18:54 Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen ve beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanında Bala ve Bamsı'nın Moğollara karşı isyan başlatması, bu hafta yaşanacak heyecanlı gelişmelerin ipuçlarını verdi. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde başka neler olacak?
Kuruluş Osman 12. bölüm özeti
Genel hikaye
O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı.
Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.
Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.
Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanı heyecanla beklenirken yayınlandığı anda Kuruluş Osman 13. bölüm fragmanının haberimizde olacağını belirtelim.