Magazin Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle

Magazin

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle

ATV'nin sevilen ve beğeniyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın 14.bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. İzleyenler nefes kesen bölümün ardından Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm hakkında merak edilenler.

12 Mart 2020, Perşembe 01:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze geldi ve ortalık karıştı. İzleyenler şimdi Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm hakkında merak edilenler.

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, Batur’un ihaneti ile yüzleşir. Bala Hatun, ölüm kalım savaşı verir. Dündar, Osman Bey’i Balgay’a teslim eder. Osman Bey ve Balgay, kozlarını paylaşır.

Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Dizinin 15. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilrsiniz.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Kadın olmak yük oldu omuzlarımızda!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sylvester Stallone'dan koronavirüs tedbiri