ATV'nin büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 14. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Balgay’ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay’ın kılıcıyla yüz yüze geldi ve ortalık karıştı. İzleyenler şimdi Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte Kuruluş Osman 15. yeni bölüm hakkında merak edilenler.

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da: Cengiz Han’ın emanetlerini geri almak için Kayı Obası’na gelen Osman Bey, Batur’un ihaneti ile yüzleşir. Bala Hatun, ölüm kalım savaşı verir. Dündar, Osman Bey’i Balgay’a teslim eder. Osman Bey ve Balgay, kozlarını paylaşır.

Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman 15. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 15. yeni bölüm fragmanını haberimizden izleyebilrsiniz.



