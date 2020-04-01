Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman 17. bölüm özeti: Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Beyi, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?





Kuruluş Osman 18 bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.