Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Didem Balçın’ın rol aldığı ‘Kuruluş Osman’da şu sorular yanıt bulacak: ‘Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi?’, ‘Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan yapacak?’. ‘Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi?’, ‘Balgay, intikam için neler yapacak?’ Kuruluş Osman 17. bölümü ile ekranlara gelirken yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bir çok dizi corona virüs salgını nedeniyle yeni bölümleri yayınlamazken Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlanacak mı? Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı için takipte kalınız...
01 Nisan 2020, Çarşamba 18:30 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman 17. bölüm özeti: Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Beyi, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?
Kuruluş Osman 18 bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.