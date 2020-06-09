Kuruluş Osman 25. bölümde neler olacağı merakla beklenirken Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı dizinin yeni bölümüyle ilgili ipuçlarını verdi. Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor.

Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı















