Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 26. bölümü ile ekranlara geldi. Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçti. Kuruluş Osman heyecan dolu 26. bölümünün ardından Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 26. bölüm özeti ve Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı haberimizde...
18 Haziran 2020, Perşembe 18:41 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman 26. bölümde neler oldu? Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahsar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçti.. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebildi mi?
Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabildi mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne oldu? Ağabey Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırıldı mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne oldu?
Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönüyor?
İşte Kuruluş Osman 26. bölüm linki...
26.bölümü ile ekrana gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 27. bölüm ile sezon finali yapıyor