Kuruluş Osman 26. bölümde neler oldu? Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahsar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçti.. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebildi mi?

Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabildi mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne oldu? Ağabey Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırıldı mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne oldu?

Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönüyor?

İşte Kuruluş Osman 26. bölüm linki...

Kuruluş Osman 26. bölüm izle

26.bölümü ile ekrana gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kuruluş Osman 27. bölüm fragmanı





Kuruluş Osman 27. bölüm ile sezon finali yapıyor