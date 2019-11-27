Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı. Kuruluş Osman 2. bölüm özeti

Kuruluş Osman 2. bölümü ile ATV erkanlarında. Kuruluş Osman 2. bölümde Osman'ı neler bekliyor? Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı için takipte kalın.

Kuruluş Osman 2. bölümde; Osman Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen Tekfur'un cesedi, Osman'ın tam ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, ilginç bir şekilde rahibelerle burun buruna gelir.

Rahibelerin kim alduğunu Osman öğrenebilecek mi? Sofya Ve kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek mi? Osman Yorgopolos'un katillerini bulup kaleden çıkabilecek mi?

Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim

Kuruluş Osman'ın 2. bölümünde oyuncu kadrosuna Eren Vurdem de dahil oldu. Eren Vurdem savaş esnasında Osman'a yardım ederek diziye dahil oluyor. Hangi karakteri oynayacağı ise yeni bölümde netlik kazanacak.

Kuruluş Osman 1. bölümde neler yaşanmıştı?

Dündar Bey, Ertuğrul Bey'in yokluğunda Kayı Obasını idare eder ve otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyaret eder. Fakat beklenmedik olaylar yaşanır. Kurulan tuzağı Osman bozar. Tehlikeleri üzerine çeken Osman beklemediği bir maceranın içine girer.

Kuruluş Osman son bölüm fragmanı





Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?