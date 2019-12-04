Kuruluş Osman'ın henüz yeni bölümü yayınlanmadan bir sonraki bölümde neler olacağı merak konusu olurken izleyiciler hemen yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlıyor. Bu akşam yayınlanacak dizi Kuruluş Osman 3. bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Bütün bu soruların cevabı haberimizde...

İşte Kuruluş Osman 3. bölüm özeti:

Dengeler değişiyor

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tutsun Bey ile kesişmişti. İsşeldikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdir.

Efendi Yannis de kalede

Burçin'den aldıkları haberler harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kaleye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis de artık kaledeydi. Herşeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşuturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenip peşine düşmüştü.

Edebalı Osman'a neler anlatacak?

Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'a bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı Edebalı'ya götürmüştü. Edebalı Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların saorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanozu'u bekleyen büyük sürpriz ne?

Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı izleyebilirsiniz.





Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı





Bu soruların cevaplar bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Osman 3. bölümde bulabilirsiniz.

Her hafta heyecanla beklenen dizinin yayınlanmasının ardından dizinin yeni bölüm fragmanı dört gözle bekleniyor.

Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Kuruluş Osman 4. bölüm fragmanı için biri takipte kalın