Kuruluş Osman 55. yeni bölümüyle nefes kesecek

ATV ekranlarında her çarşamba günü yeni bölümüyle izleyiciyle buluşan ‘Kuruluş Osman’ dizisi bu akşam nefes kesen 55.bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Kuruluş Osman saat kaçta? Kuruluş Osman 54. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar… ATV’nin fenomenleşen ve ikinci sezonunu yaşayan Kuruluş Osman, dizisi yayınlandığı her hafta nefes kesmeyi başarıyor. Kuruluş Osman dizisinde birbirinden heyecanlı sahneler izleyici tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

KURULUŞ OSMAN 54. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayınlanan 54. bölümde hain olan Dündar Bey oba beyi Osman Bey tarafında okla vurularak öldürülmüştü. Ölmeden önce kayı obasına son bir iyilik yapan, belki de günahlarına bir şekilde tövbe etmek isteyen Dündar Bey, Rum tekfuru olan Nikola’nın planlarından Osman Bey’e bahsetmişti. Osman Bey Nikola’nın tuzağını öğrendikten sonra papa’nın adamlarından her şeyi öğrenmiş ve planlara plan yaparak karşılık vermişti. Nikola’nın ordusu ve Osman Bey’in askerleri karşı karşıya gelince dizi sona ermiş ve bu son seyirciye neler olacağı konusunda daha büyük merak uyandırmıştı. Nefes kesen 54. bölümüyle merak uyandıran Kuruluş Osman’ın 55. yeni bölümünde neler olacağı dizi izleyicisinin en çok merak ettiği konulardan birisi.

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NE BEKLİYOR?

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE YARHİSAR HALKI OSMAN BEY’E SIĞINIYOR

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekâtında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak? Merak edilen bu soruların cevabı Kuruluş Osman’ın bu akşam 20.15’de yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak. Kuruluş Osman (21 Nisan 2021) bu akşam yayınlanan yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan, yer almaktadır.











