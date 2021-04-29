Magazin Kuruluş Osman dizisinde iki ayrılık birden! Böyle veda ettiler!

Kuruluş Osman dizisinde iki ayrılık birden! Böyle veda ettiler!

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Kuruluş Osman dizisinde iki ayrılık birden! Böyle veda ettiler!

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman'da Lena'yı canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya ile Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Aslan diziye veda etti.

29 Nisan 2021, Perşembe 10:04 Son Güncelleme:
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Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 28 Nisan Çarşamba akşamı 56. son bölümüyle ekrana geldi.

Son bölümde Osman Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıktı. Türk obalarının ölüm kalım savaşına sahne olan savaşta Savcı Bey, Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenerek öldürüldü.

Savcı Bey karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Aslan diziye son bölümde veda etti.

Dizide bir başka veda ise Lena karakterinden geldi. Kuruluş Osman'da Lena'yı canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya da son bölümle birlikte Kuruluş Osman'dan ayrıldı.

SERAY KAYA'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Seray Kaya Instagram hesabından diziye yaptığı veda paylaşımında, "Bana çok şey kazandırdın Lena’m. Uğurlar olsun. Bu hikayenin bir parçası olmaktan, böylesi güzel oyuncu arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarımla aynı yolda yürümüş olmaktan son derece mesudum. Sürçülisan ettiysem affola" ifadelerini kullandı.

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