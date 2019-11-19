atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Kuruluş Osman, sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi.

Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi'nin hayatından esinlenilen Kuruluş Osman, 20 Kasım'da atv'de ekran macerasına başlayacak.

Tarihi bir diziyle "Osman" karakteriyle ekranlara geri dönüş yapacak olan Burak Özçivit'e başrolde Saruhan Hunel, İsmail Hakkı Ürün ve Özge Törer eşlik edecek, kadroda Abdül Süsler, Ragıp Savaş, Alma Terziç, Ayşegül Günay Demir, Nurettin Sönmez ve Seda Yıldız yer alıyor.