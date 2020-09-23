Magazin Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizinin sevenleri "Kuruluş Osman ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Peki Kuruluş Osman'ın yayın tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

23 Eylül 2020, Çarşamba 22:33 Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın ardından izleyiciler Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını aramaya başladı.

Kuruluş Osman yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz belirlenmedi. Kuruluş Osman yeni sezon tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İşte Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı


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