Magazin Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru

Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru

Magazin

Kuruluş Osman oyuncularına ödül yağmuru

Türkiye’de olduğu kadar dünyada da ilgiyle izlenen ekranların en başarılı dizisi ‘Kuruluş Osman’, dizi ve film dünyasının değerlendirildiği Kristal Küre Ödülleri’ne damga vurdu.

24 Ocak 2021, Pazar 15:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Halk oylarıyla dizi ve film dünyasının en iyilerinin belirlendiği ödüllerde ‘Kuruluş Osman’ dört ödül birden aldı. Grand Cevahir'de gerçekleştirilen törende "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" ödülü, ‘Kuruluş Osman’ dizisindeki Bala Hatun rolüyle Özge Törer'e verildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" ödülünü ‘Kuruluş Osman’da Helen karakterini canlandıran Ayşen Gürler alırken, dizide Gonca karakterini canlandıran Emel Dede ise “Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü kazandı.

“Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülü ise ‘Kuruluş Osman’ın minik yıldızı Oğuz Kara’ya gitti. Kara, ödülünü yakın zamanda kaybettiği babasına armağan ettiğini söyledi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

İlgili Haberler
Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Tarihte önemi nedir?Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Özge Törer kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç? Tarihte önemi nedir?Kuruluş Osman'ın Kongar'ı Burak Çelik kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Tarihte önemi nedir?Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur kimdir? Kaç yaşındadır, nereli? Tarihte önemi nedir?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 24 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Beni niye bıraktın anne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
İşte başarı, evlilikte fiyasko
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Ben senin rezil olabilme ihtimalini sevdim
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şeyma Subaşı’ndan sevgilisine: Melisa’dan sonra ikinci her şeyim