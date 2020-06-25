Kuruluş Osman son bölüm izleme linki (Kuruluş Osman 27. bölüm)

Kuruluş Osman 27. bölüm özeti: Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

24 Haziran Çarşamba akşamı 27. bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi son bölüm sonrası merak konusu oldu. Ancak Kuruluş Osman 28. bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin eylül ayında yeni sezonuyla ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kuruluş Osman 27. bölümü tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'ın son bölümde final anında Osman Bey'in zaferi dikkat çeken anları ekranlara getirdi. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...